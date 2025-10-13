Петролното депо във Феодосия пак гори след атака с дронове. Бомбени заплахи срещу влаковете в Украйна (ВИДЕО)

Пламъците от предишната украинска атака с дронове в петролния терминал във Феодосия все още не бяха напълно овладени, когато нова въздушна атака порази петролната база. Новият пожар е видим поне толкова, колкото и предишния - това принуди даже рядко коментиращия украинските атаки назначен от руснаците губернатор на Крим Сергей Аксьонов да даде информация за случилото се.

"Вражески дрон атакува петролен склад във Феодосия, причинявайки пожар. За момента няма данни за жертви. Всички съответни служби вече са на място. По предварителна информация силите за противовъздушна отбрана са свалили над 20 дрона. Моля всички да запазят спокойствие и да се доверяват само на официални източници на информация", написа Аксьонов в официалния си канал в Телеграм.

Отделно, има данни, че е ударена и ел. подстанция до петролната база във Феодосия - "Кафа". Необходима е допълнителна информация за потвърждение.

Additional reports suggest a Ukrainian drone strike may have also hit the 220 kV "Kafa" electrical substation near Feodosia, alongside the confirmed fire at the fuel depot. pic.twitter.com/7C6Z9nnnSu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2025

Още: Украйна удари ТЕЦ и енергийна инфраструктура в Русия, подпали петролна база в Крим (ВИДЕО)

Бомбени заплахи срещу влаковете в Украйна

Вчера, 12 октомври, бомбени заплахи спряха редица влакове в Украйна: Будапеща - Киев, Лвов - Днепър и Черновци - Ивано-Франковск - Запорожие. В нито един от закъснелите влакове не бяха открити експлозиви.

На 11 октомври Укрзализница съобщи също за получени бомбени заплахи във влакове № 68/20 Киев - Варшава, № 733 Днепър - Киев и № 748 Тернопол - Киев. Всички влакове бяха временно спрени за проверка. Не бяха открити експлозиви и движението беше възобновено. Закъснението продължи по-малко от час.

Още: След 4 дни: Изгасиха пожара в петролното депо в Крим (ВИДЕО)