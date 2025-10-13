Машинистите, прегазили мъж в Мездра, били дрогирани

Машинистите, които са управлявали влака, прегазил 49-годишен мъж на гарата в Мездра в неделя, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от полицията във Враца. Единият е дал положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият - положителна проба за метамфетамин. Прегазеното лице е бил част от персонала на влаковата композиция.

ОЩЕ: Влак премаза и уби на място служител на БДЖ

Припомняме, че сигналът за прегазен човек е постъпил в 6:20 часа. Установено е, че това е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под коловозите на вагона.

Починал е в линейка на път за болницата в Мездра.

По случая е образувано досъдебно производство.