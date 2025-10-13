Сбъдната мечта: Владо Карамазов с огромен пробив в световната фотография (ВИДЕО)

Актьорът и фотограф Владимир Карамазов за пореден път доказа таланта си в изкуствата, като сега той се похвали за голям пробив в световната фотография. Карамазов, който в момента гледаме като водещ на предаването "Traitors: Игра на предатели", качи видео в профилите си в социалните мрежи, в което разкри, че голяма негова мечта се е сбъднала. През годините различните човешки истории вълнуват силно актьора, а сега той има възможност да покаже на света един от най-големите си фотографски проекти. Карамазов обяви, че неговият проект за затвора в Белене е избран да бъде продуциран от едни от най-влиятелните имена на световната сцена.

Нов връх за Карамазов

В момента актьорът се намира в Лондон и именно оттам се включи, като в своя Facebook профил качи видеото, в което не крие вълнението си. "Не мога да повярвам, че това се случва!", казва той с усмивка и треперещ глас.

"През годината през тях минават стотици проекти от цял свят, а те избират само два. Невероятно е, че избраха моя. Това, че продуцират проекта, означава, че ще го легитимират на съвсем друго ниво и разпространят в целия свят. Това наистина е сбъдната мечта", разказва Карамазов за хората, харесали проекта му.

По думите му нивото на работа в Лондон е изключително високо. "Различно е и зверски интересно.", коментира Карамазов и допълва, че през последните дни е научил много от хората, с които работи. Той не издаде повече подробности и не спомена имента им, но обеща, че съвсем скоро ще разкрие детйлите около случващото се.

Въпреки това, актьорът намекна, че става въпрос за професионалисти от висок ранг, а феновете на актьора му пожелаха успех.

