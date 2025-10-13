"Но нека спим, нека: За 200-300 хиляди лева, Шиши наниза на шиша си нова община"

Изборите за общински съвет в Пазарджик бяха спечелени убедително от "ДПС - Ново начало", като партията на Делян Пеевски получи близо 5000 гласа повече спрямо изборите през 2023 г. Този феномен е във фокуса на поредица от мнения на общественици и журналисти в социалните мрежи.

"Добро утро, но не съм сигурен, че е добро, а съм напълно убеден, че не е утро. България видимо спи. Вчера само 35 процента от жителите на Пазарджик са отишли до урните, за да може само с 4 000 гласа, закупени срещу 200-300 хиляди лева, Шиши да наниже на шиша си нова община. Но нека спим, нека. ДПС винаги така са печелили избори, откакто ги има. Само че докато техен вожд беше Доган го правеха в обречените за “техни” региони. С вчерашното пазаруване в Пазарджик Шиши иска да ни покаже как смята да купи буквално всички ни. Но да, спи ни се, да се врътнем на другата страна. Да обърнем гръб на всичко смислено, на деня, на утре-то, на децата ни, на всичко, заради което си струва да излезем от тоя противен кошмар. Не е утро още, не е", написа рекламистът Радослав Бимбалов.

Политологът Теодор Славев също анализира гръмката победа на ДПС: "Да обобщим днес за Пазарджик: Порше, Панамера с регистрации от други области. Шофират в махалите. Вътре намерени хиляди левове и списъци на гласоподаватели. МВР не вижда проблем. Силно се надявам Дидо да стане първа политическа сила в Пазарджик. Защото и ако това не ни взриви като общество, по-добре да се закрива държавата му", подчертава той.

По-рано днес журналистът Полина Паунова пък обърна внимание и на големите губещи - ГЕРБ. Тя призова: Редно е Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя.

Евродепутатът Радан Кънев също отчете механизмите за изборната победа на Пеевски в Пазарджик: ГЕРБ с всеки ден приближават към петото/шестото място не само в Пазарджик.

