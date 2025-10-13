Подкрепа за Сарафов: Семейството на загиналата Христина, пометена от АТВ, готви протест

Семейството на починалата Христина Здравкова, която беше пометена от АТВ в Слънчев бряг, са възмутени от искането на обвиняемия Никола Бургазлиев делото да започне отначало. Роднините предупреждават, че оспорването на актовете на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов може да осуети процеса и да доведе до освобождаване на обвиняемия, затова са готови на протести. Това става ясно от разпространена до медии декларация от семейство Здравкови.

Какви са притесненията на семейството?

Семейството на загиналата майка е възмутено и не е съгласно с опитите да бъде наложена противоречива съдебна практика, поставяща под риск от нищожност актовете на и.ф. Борислав Сарафов. В частност, особено притеснителни според тях са опитите за политически шантаж и влияние в съдебната система, чрез налагане на спорни решения, засягащи широк кръг от обществени отношения.

Според тях делото за катастрофата се водело по съмнителен начин от местните разследващи органи. След апел и протест делото е тръгнало в друга посока, като това е станало с постановление на и.ф. Борислав Сарафов.

"След две решения на състави на ВКС, широко прокламирани от председателя на същия съд г-жа Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена. Той може да напусне ареста и всички действия по това разследване да бъдат опорочени", притесняват се близките. Причината е, че на 10 октомври е входирано точно това искане от неговата защита, позовавайки се на цитираната в решенията на ВКС нелегитимност на и.ф. Борислав Сарафов.

"Двата състава на ВКС, издали тези абсурдни решения, изобщо не си дадоха сметка за последиците от тези актове", казва в декларацията си семейството.

Роднините предупреждават, че са готови на протести, за да не допуснат обвиняемият да излезе на свобода. Те настояват също за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова.