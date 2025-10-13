Войната в Украйна:

Подкрепа за Сарафов: Семейството на загиналата Христина, пометена от АТВ, готви протест

Семейството на починалата Христина Здравкова, която беше пометена от АТВ в Слънчев бряг, са възмутени от искането на обвиняемия Никола Бургазлиев делото да започне отначало. Роднините предупреждават, че оспорването на актовете на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов може да осуети процеса и да доведе до освобождаване на обвиняемия, затова са готови на протести. Това става ясно от разпространена до медии декларация от семейство Здравкови.

Какви са притесненията на семейството?

Семейството на загиналата майка е възмутено и не е съгласно с опитите да бъде наложена противоречива съдебна практика, поставяща под риск от нищожност актовете на и.ф. Борислав Сарафов. В частност, особено притеснителни според тях са опитите за политически шантаж и влияние в съдебната система, чрез налагане на спорни решения, засягащи широк кръг от обществени отношения. 

Според тях делото за катастрофата се водело по съмнителен начин от местните разследващи органи. След апел и протест делото е тръгнало в друга посока, като това е станало с постановление на и.ф. Борислав Сарафов.

"След две решения на състави на ВКС, широко прокламирани от председателя на същия съд г-жа Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена. Той може да напусне ареста и всички действия по това разследване да бъдат опорочени", притесняват се близките. Причината е, че на 10 октомври е входирано точно това искане от неговата защита, позовавайки се на цитираната в решенията на ВКС нелегитимност на и.ф. Борислав Сарафов.

"Двата състава на ВКС, издали тези абсурдни решения, изобщо не си дадоха сметка за последиците от тези актове", казва в декларацията си семейството. 

Роднините предупреждават, че са готови на протести, за да не допуснат обвиняемият да излезе на свобода. Те настояват също за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова.

Виолета Иванова
