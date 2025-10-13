Лудогорец прогресира, Левски се изравни с Трактор, а ЦСКА се срина с 5 места. Това стана ясно след обновяването на световната клубна ранглиста на Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). В подреждането има общо пет български отбора. Извън Лудогорец, Левски и ЦСКА, място там намират още Арда Кърджали и Черно море. От родните тимове единствено „армейците“ не играха в евротурнирите през този сезон.

Лудогорец е 73-ти, а Левски №263

Обновената класацията показва, че Лудогорец се е изкачил с 13 места. „Орлите“ заемаха 86-та позиция, но вече са на 73-та. Разградчани имат 179,5 точки в актива си, които са генерирани благодарение на добрите им изяви в Европа. Левски е на второ място от българските отбори в подреждането. „Сините“ обаче регистрират спад с 3 позиции. В момента те са на 263-то място с 86,5 точки. Толкова имат иранския Трактор, йорданския Ал Хюсеин и парагвайския Насионал.

ЦСКА заема 325-та позиция, Арда и Черно море също са в класацията

ЦСКА пък се срина с пет места в световната ранглиста. „Армейците“ вече са на 325-та позиция със 75 пункта. Толкова имат бразилския Жувентуде, испанския Леганес и шотландския Дънди Юнайтед. Арда Кърджали е на 363-то място с 69,25 точки. Последният български отбор в Топ 500 на света е Черно море. Варненци също отстъпват спрямо предишното подреждане като вече са на 485-то място с 57,5 точки. Толкова имат венецуелския Академия Пуебло и малтийския Флориана.

