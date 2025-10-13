Дрогирана жена на тротинетка помете пътен знак

37-годишна жена катастрофирала самостоятелно с индивидуално електрическо превозно средство, блъскайки се и събаряйки пътен знак, съобщиха от ОДМВР - Бургас. Случаят е от петък следобед и станал на бургаската улица "Захари Стоянов". Причината за инцидента била загуба на контрол.

Жената е с фрактура на носа и главата. Откарана до УМБАЛ – Бургас / прегледана и освободена за домашно лечение. Тествана е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин. Взета е кръв за химичен анализ. Работата по случая продължава. ОЩЕ: Дете пострада тежко след падане от тротинетка