С 16 кг по-ниско тегло: Карлос Насар щеше да е конкурентен дори и при 110-килограмовите на Световното

Карлос Насар завоюва третата си световна титла във вдигането на тежести при мъжете, и то в трета различна категория. Този път българинът стъпи на световния връх в новата олимпийска категория до 94 кг. Тежкоатлетът от Червен бряг нямаше най-добрия ден откъм резултати, но въпреки това постави 13-ия си световен рекорд в изтласкването, за да размаже конкуренцията. А интересното е, че дори и с тези тежести, Насар можеше да е конкурентен на тежкоатлетите от категория до 110 кг.

Насар вдига далеч от възможностите си във Фьоде и пак доближи най-добрите в горната категория

Макар и разликата между двете категории да е цели 16 кг в лично тегло, Насар можеше да се бори за място в топ 6 в по-горната категория. Припомняме, че Карлос два пъти изпусна щангата на изхвърляне и остана с едва 173 кг от първия си опит. После записа 222 кг в изтласкването - с килограм над световния стандарт за поставяне на световен рекорд. Така Карлос събра двубой от 395 кг, който е много под неговите възможности. Къде обаче щеше да се класира той с тези тежести при 110-килограмовите?

Със 173 кг на изхвърляне Насар щеше да остане 14-ти при 110-килограмовите. На изтласкване обаче с 222 кг Карлос щеше да излезе на 4-то място в класирането за движението. А в двубоя, със своите 395 кг, българинът щеше да заеме 8-мо място - на само 2 кг от Христо Христов, който се класира на престижното 6-то място в категория до 110 кг.

Трябва да се припомни, че през април Насар стана европейски шампион в категория до 96 кг със 188 кг в изхвърляне, 229 кг в изтласкване и 417 кг в двубоя. С такива тежести той изпреварва част от медалистите от Световното във Фьоде в категория до 110 кг, като щеше да изравни втория на изхвърляне, да стане втори на изтласкване и да завърши втори в двубоя. На миналогодишното Световно Насар вдигна повече от шампионите в горните две категории.