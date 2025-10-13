Войната в Украйна:

Отново агресия срещу медици: Задържани са три жени

13 октомври 2025, 11:56 часа 361 прочитания 1 коментар
Отново агресия срещу медици: Задържани са три жени

Три жени са предизвикали скандал в Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог в следобедните часове на 12 октомври, неделя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград, цитирани от БТА. По време на скандала една от жените е бутнала медицинска сестра, която е паднала на земята.

Още: Спешни медици протестират заради поредна проява на насилие към тях

Трите жени са задържани със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура, а работата по случая продължава.

В края на септември зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров съобщи в рамките на събитието „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, че по данни на полицейската статистика от началото на годината до 10 септември са регистрирани 75 нападения над медицински лица. За цялата 2024 г. те са 99.

Още: Близки на починал пациент потрошиха нова линейка във Видин

В рамките на същия форум, част от националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева, политологът Димитър Ганев обяви, че над 2000 лекари са ставали жертва на физическа агресия от пациенти.

Още: Един от обвиняемите за нападението над медици в Самоков остава в ареста

