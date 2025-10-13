Къде са парите по "Хемусгейт" и каква е крупната схема: Говори отстраненият прокурор

"Дори и аз като бивш наблюдаващ прокурор по делото "Хемусгейт" не мога да кажа къде са отишли и са разходвани парите от посочения склад в Благоевградско, където са се намирали парите. Схемата е много добре описана в проекта на обвинителен акт и тя е следната: дружеството "Х" се явява подизпълнител на "Автомагистрали" ЕАД и получава договори за доставка на материали, механизация и строителна техника в размер на 100 млн. лв. От тези 100 млн. лв. дружеството, което се е явило подизпълнител на "Автомагистрали", може да изпълни договорите на стойност на 80 млн. лв., а останалите 20 млн. лв. са се калкулирали като скрита печалба". Това обясни пред bTV прокурорът от Софийска градска прокуратура Ивайло Занев, който е отстранен по делото "Хемус".

Още: "Хемусгейт" с имена на хора и фирми: Как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, а прокуратурата смачква делото

Каква е схемата?

Още: "Хемусгейт" и 54 милиона в кеш: Прокуратурата скрила промени в обвинението, с което хитро блокира всички обжалвания

Той обясни още, че от "Автомагистрали" са наели специалисти от проектанти и строители, като са направили съответните изчисления и са предоставили проекти, като въз основа на тях следва да се извърши изпълнението, но то е било за сметка на количеството вложени материали. "В този марж, който се получи като скрита печалба, са включени и други спестени разходи и разходи за изплащане на осигуровки. В този марж са калкулирани и суми за данъчен кредит отново за фирми, подизпълнители на "Автомагистрали", поясни прокурор Занев.

Той добави, че фирмите са се изпозвали, за да могат да използват задълженията по закон и през техните сметки да се изтеглят въпросните суми, калкулирани през скритите схеми. "Докато аз и моите колеги бяхме ръководещи по разследването, направихме всичко необходимо да установим дали има някаква съпричастност към съответните схеми по обвинителния акт за оргнизиране, съдействие и завършване на целия процес по източване на сумите. За съжаление доказателства не успяхме да открием, но ако бяхме открили, щеше да има обвинение и за други длъжностни лица", посочи прокурор Занев.

Прокурор Ивайло Занев сподели още, че неговото отстраняване и на колегите му е заради това, че държавното обвинение сметнало, че са работили по "Хемусгейт" и са били предубедени по изхода на делото. "За мен бяха измислени политически пристрастия, за които аз не съм допускал. След това бяха назначени нови наблюдаващи прокурори, които очевидно са приели, че това, което пише в обвинителния акт, не е достатъчно да бъде внесено в съда. Те обаче не са действали по вътрешно убеждение, защото ако това е било така, обвинителният акт щеше да бъде внесен в съда", изтъкна прокурор Ивайло Занев.

Той определи твърденията като "превратни" заради това, че е изразил негативно отношение към Бойко Рашков в качеството му на министър на вътрешните работи и към Бойко Борисов в качеството му на бивш министър-председател. "Никога не съм изразявал негативно отношение към когото и да било", защити се прокурорът.

Още: "Да, България" иска временна комисия за "Хемусгейт"

Прокурор Ивайло Занев настоя изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да разследва тези прокурори, които са отстранили Занев и колегите му от разследването на "Хемусгейт". "Тези колеги, които прекратиха производството по "Хемусгейт", получиха кариерно израстване. По това дело не са извършвани никакви процесуално-следствени действия и при това положение останаха у мен съмнения и впечатления, че някой им е въздействал на тяхното убеждение за обвинителния акт", добави прокурор Занев.

Още: АКФ за "Хемусгейт": Осуетено разследване, отстранен прокурор и спрян сигнал срещу Сарафов с привкус на "Осемте джуджета"