Фалшиви 500 евро хванаха в казино

Фалшива банкнота от 500 евро е засечена снощи в Перник. Установено е, че с нея е изплатена печалба в местно казино, предава БНР.

Сигналът в полицията подал търговец от заведение за бързо хранене, където спечелилият банкнотата отишъл да пазарува.

Предстои да бъде изяснено как фалшивата евробанкнота е попаднала в игралната зала.

Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

От полицията отново предупреждават гражданите и търговците да бъдат внимателни и да проверяват паричните знаци.

