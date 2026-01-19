Спорт:

Марихуана в товарен камион: Спипаха 700 килограма

19 януари 2026, 11:34 часа 542 прочитания 0 коментара
Близо 700 кг марихуана заловиха на МП “Лесово“, съобщиха от полицията. Наркотичното вещество, открито при специализирана операция на ГДБОП, е било предварително пакетирано и поставено в тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция.

По-късно ще бъде даден брифинг от прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел “Борба с наркотрафика“ в Агенция “Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт “Лесово“.

Още: Игра на криеница с дрогата: Агенция "Митници" обяви колко се търгува марихуаната и има ли нови наркомрежи

Припомняме, че преди дни митническите служители направиха друг голям удар. Заловена беше марихуана за 6 млн. евро в камион на “Капитан Андреево”. Тогава се оказва, че става въпрос за близо 740 кг от наркотичното вещество, скрито в 626 пакета в пет дървени сандъка.

Още: Заловиха над 700 кг марихуана за над 6 млн. евро

