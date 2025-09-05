Генерална репетиция за средната скорост: Стотици нарушения за 12 часа, има двама рекордьори

На 7 септември влиза в сила установяването на нарушения, свързани със скоростните режими, в това число със средната скорост. Националното тол управление ще засича нарушителите, ще предава записите от камерите на МВР, а министерството ще разпраща фишове с глоби, както и досега. Проф. Олег Асенов - директор на националното тол управление, заяви, че структурата е технически готова и интегрирана с Министерството на вътрешните работи да предоставя информация за регистрирани нарушения за движение с превишена средна скорост.

Към момента са сертифицирани 22 отсечки по пътната мрежа, разположени равномерно между основните автомагистрали и първокласни пътища. Те не са тайна и могат да се видят на сайта на Националното тол управление.

Кои и колко отсечки?

"Ние в аванс ще сертифицираме всяка седмица нови и нови отсечки, като амбицията ни е да стигнем покритие от 1200 км до края на годината. Колегите от МВР, на базата на анализа на риска, който имат те, травматизма и концентрацията на ПТП от вече сертифицираните отсечки, приоритетно ще добавят пакети от отсечки, в които реално ще се правоприлага. Ние сме готови с този първи пакет. Имаме и информация от МВР за първи приоритетни 12 отсечки – за 11 от тях ще започнем да подаваме информация от 00:00 ч. на 7 септември, а следващата седмица ще добавим и другата отсечка – в района на Видин, която е приоритизирана от МВР", обясни Олег Асенов.

"Процесът за сертифициране е дълъг и сложен, всяка отсечка отнема около 1 ден. От времето, от което е приет законът, не може всички 66 отсечки, които сме идентифицирали, да бъдат реализирани. Но до края на годината поетапно те ще бъдат сертифицирани. МВР ще може също поетапно да избира от тях тези, които ще бъдат включени в списъка за правоприлагане", допълни той.

От 00:00 ч. на 7 септември "започваме да изпращаме регистрирани записи за нарушения, те ще бъдат преработвани от МВР и ще бъдат разпространявани до нарушителите – по същия начин, по който и сега. Няма да има разлика в процеса", заяви Асенов.

Колко нарушения са засечени за 12 часа?

"От снощи с колегите от МВР вече сме в т.нар. продукционна среда – за 12 часа сме регистрирали 38 000 преминавания на три ключови отсечки по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и на Северната скоростна тангента. От тези преминавания имаме 378 нарушения. Имаме също абсолютни рекордьори с над 190 км/ч и със 179 км/ч – двама, имаме 51 нарушители, които са с над 160 км/ч", даде информация директорът на Националното тол управление на брифинг пред медиите на 5 септември.

"Забелязваме по-голяма част от нарушенията в тъмната част на денонощието", допълни той. "Контролният орган ще бъде непрекъснато на пътя".

Всяка наблюдавана отсечка има начало и край, т.е. с две камери, и ще се изчислява с каква скорост караш от едната до другата. Това е средната скорост.

