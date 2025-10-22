Осъдиха "валиумният изнасилвач", ето каква присъда получи

Осъдиха на 9 години затвор "валиумния изнасилвач" Йохан Стелингверф. Припомняме, че той беше обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като едната от жертвите му е бита с електрошокова палка и поливана с узо. Той бе оставен за постоянно в ареста. Стелингверф отрича да има вина и да е извършил какво ти да било престъпление, за това което твърдят жертвите и свидетелите.

ОЩЕ: "Валиумният изнасилвач" отрича да има вина за каквото и да е престъпление

През 2019 г. една от жертвите на т.нар. "валиумен изнасилвач", която е чужда гражданка, съобщи за извършеното спрямо нея престъпление като изпратила мейл до българската полиция. След като информира за случилото се, пострадалата напуска България. Имейлът ѝ съдържа освен описание на това, което ѝ се е случило, и снимки на нараняванията по тялото ѝ, които сама е заснела с телефона си. Някои от снимките показват ясно коя е тя, както и голи части от тялото ѝ, по които има ясни следи от удари и порезни рани.

Като извърштел е посочен именно нидерландски гражданин Стелингверф.

Подсъдимият е издирван за изнасилване и в Малта. Разследващите там са издали европейска заповед за арест за пет престъпления. Прокуратурата у нас е съгласна за екстрадицията му, но след като приключи делото му у нас.