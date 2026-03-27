Георги Кандев: 30 са задържани за купуване на гласове в Благоевградско

27 март 2026, 12:52 часа 267 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Задържани са 30 души в област Благоевград за престъпления против политическите права на гражданите, съобщи на брифинг и.д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) Георги Кандев, цитиран от БТА.

Той информира, че към момента се провежда специализирана полицейска операция на територията на Областната дирекция на МВР - Благоевград и на Областната дирекция на МВР - София. Резултатите към 10:00 ч. все още се обобщават, каза Кандев.

Той съобщи, че има задържани 30 души, съставени са над 30 предупредителни протокола, образувани са четири досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Специализираната полицейска операция е срещу престъпление против политическите права на гражданите, уточни Кандев.

Той добави, че Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към МВР ще дадат допълнителна информация за случая със заловеното голямо количество наркотици на територията на страната.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев присъства на церемонията „Пожарникар на годината“, която се провежда в сградата на МВР.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Купуване на гласове задържани полицейска операция предсрочни парламентарни избори 2026
