Заемът от ЕС за Украйна тръгва с милиарди за дронове, но се търсят още пари и руските активи пак са на дневен ред

Европейският съюз се готви да одобри без обсъждане условията, свързани с отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, още в понеделник, 18 май, съобщават двама служители на ЕС пред Politico. Това одобрение ще означава, че Киев е с една крачка по-близо до получаването на над 9 милиарда евро като първа вноска от Брюксел в средата на юни, с които да покрие неотложни бюджетни дефицити и да закупи дронове за отбрана срещу руските сили.

Планираните плащания са свързани със заема от 90 милиарда евро, който лидерите на ЕС се съгласиха да отпуснат на Украйна през декември (Унгария, Словакия и Чехия няма да участват в него), за да помогнат за финансирането на отбраната ѝ срещу руските войски.

Киев е изправен пред бюджетен дефицит от най-малко 135 милиарда евро през тази и следващата година и ще остане без пари в следващите месеци, ако не получи допълнителна финансова подкрепа.

Евролидерите се съгласиха да емитират съвместен дълг за финансиране на заема през декември, след като преговорите се провалиха поради спорния план за използване на замразени руски активи, по-голямата част от които се държат в Белгия. Те трябваше да подкрепят финансите на Украйна, но белгийският премиер Барт де Вевер се възпротиви, цитирайки евентуални правни проблеми с Русия.

ЕС ще иска от 4 държави да покрият останалата част от бюджетния дефицит на Украйна

Половината от заема в размер на 90 милиарда евро ще бъде изплатена през тази година, а останалата част – през 2027 г.

Преди тези средства да могат да бъдат изплатени, е необходим „меморандум за разбирателство“ за определяне на условията, свързани с всяка макрофинансова помощ, която ще дойде от спасителния заем от 90 милиарда евро, подкрепен от бюджета на ЕС. Очаква се Европейската комисия да представи меморандума във вторник, 19 май, след като еврокомисарите одобрят документа ден по-рано.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Европейската комисия ще продължи да лобира пред Канада, Япония, САЩ и Обединеното кралство за покриване на останалата част от бюджетния дефицит на Украйна следващата седмица, когато финансовите министри на седемте най-големи развити икономики в света (Г-7) се съберат в Париж, гласи информацията на един от източниците.

Репарации от Русия: мисия (не)възможна

Еврокомисарите пък ще се срещнат отново съвсем скоро, след като Киев и Брюксел обсъдят подробностите относно начина на изплащане на дълга с военни репарации от Москва.

Ако Кремъл откаже да плати тези репарации след края на войната, лидерите на ЕС си запазват правото да използват замразените руски активи за погасяване на заема. Те вече го заявиха и така дадоха да се разбере, че по този начин биха отменили дълга, който Киев ще дължи.

Дронове за Киев: за какво ще отидат първите 9 милиарда евро?

Парламентът на Украйна ще трябва да ратифицира споразуменията, преди да бъдат направени първите плащания.

Ако всичко върви по план, Брюксел първо ще закупи дронове на стойност 5,9 млрд. евро следващия месец, за да подкрепи отбраната на украинците.

След това ЕК ще преведе 3,2 млрд. евро на Киев, които правителството на Украйна може да използва за покриване на бюджетни и административни разходи, включително за изплащане на заплатите на войниците.

„Комисията се стреми да направи първото изплащане възможно най-рано през второто тримесечие на 2026 г.“, заяви говорител на изпълнителния орган на ЕС. „Първото плащане ще покрие закупуването на дронове от Украйна за Украйна".

Дефицитът на Украйна и сценариите за бъдещето

Въпреки неотдавнашния напредък служители и дипломати от ЕС са наясно, че Киев ще се нуждае от повече средства през следващата година. Очакваният бюджетен дефицит на Украйна от 135 млрд. евро се основава на предположението, че войната ще приключи тази година – сценарий, който се счита за все по-малко вероятен.

Последователните кризи изчерпаха финансите на много правителства в ЕС, които също се опитват да ограничат разходите си, докато се борят с растящите цени на горивата, произтичащи от войната в Близкия изток. Набирането на нови средства за Украйна в кратък срок може да се окаже проблематично, ако страните членки на ЕС не са склонни да поемат повече общи дългове.

През последните седмици Нидерландия търси подкрепа за подновяване на дебата относно използването на замразените руски активи за подпомагане на Киев, преди да настъпи поредната криза с ликвидността.

„ЕС, неговите държави членки и европейските финансови институции са предоставили досега общо 200,6 млрд. евро на Украйна. ЕС е безспорно най-големият и най-стабилен финансов партньор на Украйна", заяви говорителят на ЕК, цитиран от Politico.