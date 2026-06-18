Войната в Украйна:

Глас от ПП: Новият ВСС ще е по Радевски глас с беквокали Борисов и Пеевски

18 юни 2026, 7:57 часа 273 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Глас от ПП: Новият ВСС ще е по Радевски глас с беквокали Борисов и Пеевски

Предложенията в Закона за съдебната власт на "Прогресивна България" са изключително притеснителни. Настоящият Висш съдебен съвет (ВСС) говори сам за себе си, че не сме успявали да вкараме хора в кадровия орган, които искат истинска промяна в съдебната власт, която да не бъде подчинена на партийни принципи, коментира Стою Стоев, депутат от "Продължаваме промяната" и зам.-председател на 52-ото Народно събрание. Още: Машинно гласуване и във ВСС: ПП с екстравагантна идея

Според него старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Бойко Борисов и Делян Пеевски. 

Как ще бъде избран новият ВСС?

Още: "КПК ще си вкара огромен автогол с репресиите срещу нас": Говори зам.-председателят на ПП

Той е притеснен как оттук нататък ще бъде избран новият ВСС.

"Колегите от ДБ имаха предложения за ключови реформи бяха внесени със законопроектите и те не бяха приети", възмутен е Стою Стоев. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Стою Стоев изтъкна, че с промените си "Прогресивна България" дава още по-голяма власт на главния прокурор. "Връщат се положения опреди 17 години - главният прокурор да контролира и Националната следствена служба. Това законодателство по нищо не се различава от законодателството на ГЕРБ", изтъкна народният представител. 

Стоев разкритикува Румен Радев като министър-председател затова, че хората са му дали абсолютната власт на предсрочните парламентарни избори на 19 април, а той започва да се проваля. 

"Спорните моменти са как ще бъде избран Висшият съдебен съвет и ситуацията с Националната следствена служба", коментира още зам.-председателят на 52-ото Народно събрание. 

Още: Стою Стоев каза кога ще падне правителството

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ВСС главен прокурор европейски главен прокурор Продължаваме промяната Стою Стоев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес