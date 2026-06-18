Глас от ПП: Новият ВСС ще е по Радевски глас с беквокали Борисов и Пеевски

Предложенията в Закона за съдебната власт на "Прогресивна България" са изключително притеснителни. Настоящият Висш съдебен съвет (ВСС) говори сам за себе си, че не сме успявали да вкараме хора в кадровия орган, които искат истинска промяна в съдебната власт, която да не бъде подчинена на партийни принципи, коментира Стою Стоев, депутат от "Продължаваме промяната" и зам.-председател на 52-ото Народно събрание. Още: Машинно гласуване и във ВСС: ПП с екстравагантна идея

Според него старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Как ще бъде избран новият ВСС?

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Той е притеснен как оттук нататък ще бъде избран новият ВСС.

"Колегите от ДБ имаха предложения за ключови реформи бяха внесени със законопроектите и те не бяха приети", възмутен е Стою Стоев.

Стою Стоев изтъкна, че с промените си "Прогресивна България" дава още по-голяма власт на главния прокурор. "Връщат се положения опреди 17 години - главният прокурор да контролира и Националната следствена служба. Това законодателство по нищо не се различава от законодателството на ГЕРБ", изтъкна народният представител.

Стоев разкритикува Румен Радев като министър-председател затова, че хората са му дали абсолютната власт на предсрочните парламентарни избори на 19 април, а той започва да се проваля.

"Спорните моменти са как ще бъде избран Висшият съдебен съвет и ситуацията с Националната следствена служба", коментира още зам.-председателят на 52-ото Народно събрание.

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