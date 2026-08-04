"Не е първата проява на агресия": Съседи разказват за предишно нападение на кучето, обезобразило дете

Тежко остава състоянието на 6-годишното дете, нахапано от куче в село Кънчево. Детето е в болницата в Пловдив от снощи и е транспортирано с опасност за живота, след като момичето влиза в двора на съседите заедно с баща си. Кучето е на съседите и е от породата Кане Корсо. Съседи на семейството разказват и за предишни прояви на агресия от животното към деца. Собственикът му обаче категорично отрича животното да е нападало хора досега.

„Да, кучето си има паспорт. На 8 години е кучето и всичко това става в двора. Аз съм си направил специално заграждение. Комшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето. Не се е случвало да нахапе така деца. За първи път реагира така кучето. То си стои затворено просто“, казва Иван Желев, собственик на кучето.

Това не е първата проява на агресия от кучето, казват съседи. „Аз мета вънка, кучето идва и веднага отива към детето. Почна да вика детето, кучето направо се побърка. И ей тука е хапано, ей тука и ръката“, разказва Айше Матниш, баба на нахапано преди години дете.

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Кметът на селото също потвърди за минал инцидент, който обаче не е регистриран официално. „Дали преди 4 години беше, не съм сигурен, нали, 5 години... Тогава на улицата също беше нахапало едно момиченце“, казва Атанас Нешев, кмет на село Кънчево. След поредния инцидент хората в селото се страхуват да говорят. „Щом като е агресивно кучето, мястото му не е в обществото и не е сред хората“, казва Дончо Колев, бивш кмет.

И днес кучето беше в двора на собственика си, предава bTV. Според закона, обаче, животно, проявило агресия, подлежи на тест пред специалист етолог. „Породата Кане Корсо е италианска порода, която се използва за охрана. Кучето си е изпълнявало просто задълженията“, казва Ивелина Недкова от приют за кучета.

Които желаят да притежават такива големи породи за охрана, минават специални курсове на обучение и са под специално наблюдение. По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха за bTV от прокуратурата. Предстои да бъде взето и решение какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното.