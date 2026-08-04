Васил Божков е "продал" Бойко Борисов на САЩ: Сценарий с подкуп и корупция

По всяка вероятност говорим за предоставени от адвоката на Васил Божков пред федерален съд в САЩ доказателства за давани подкупи на Бойко Борисов. Вероятно от Божков са изтекли данни и доказателства за възможна корупционна дейност от страна на Борисов. Какви точно са тези доказателства, няма как да знаем в момента. Може дори да става въпрос за аудиозаписи и видеозаписи. Това заяви бившият зам.-вътрешен министър Милен Керемедчиев.

Изрично попитан от Нова телевизия дали всъщност само Божков твърди, че давал подкупи на Борисов т.е. няма други доказателства, Милен Керемедчиев отговори, че не смята така – според него, изглежда има нови доказателства предвид държанието на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Бившият зам.-вътрешен министър обясни пак каква е процедурата по "Магнитски" - OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ) трябва да изготви доклад и да представи доказателствата пред Конгреса. След това от Конгреса се представя доклад пред американския президент, той издава заповед и законът "Магнитски" почва да действа срещу съответното лице. После почват да действа структури като ФБР за прилагането на закона. "Ако нямаше нови доказателства, щяха да продължат със същия словоред", смята Керемедчиев по отношение на това дали има нови доказателства и какво всъщност казва OFAC сега. По думите му, ще видим тепърва дали Бойко Борисов ще влезе в американския списък "Магнитски" - ОЩЕ: Васил Божков е подкупвал Бойко Борисов? Говоренето и детайлите в правосъдието в България и в САЩ

Ако Божков излезе от списъка "Магнитски", ще е изключително сериозен прецедент. Но вече доколко евентуалните доказателства биха издържали, за да бъде изваден Божков от списъка и там да влезе Борисов, предстои да се разбере, каза пак Керемедчиев. Защитната стратегия на Васил Божков, с която иска от американски съд да го освободи от "Магнитски", е, че е бил рекетиран да даде подкуп на Бойко Борисов – ОЩЕ: Васил Божков съди САЩ за санкциите по "Магнитски": В делото изплуват имена на политици

Стоят и други въпроси - къде в цялата история е Делян Пеевски, който също е в американския списък "Магнитски"? И кои точно медии (какъв е бил имиджът им през годините) сега особено активно започнаха да разчепкват темата с Борисов и "Магнитски"?

Прокурорска позиция

"Всички съмнения за извършени престъпления трябва да бъдат надлежно проверени, да се съберат доказателства и ако са достатъчно за повдигане на обвинение, да бъде внесено в съда". Това заяви прокурор Георги Балков при въпрос за отново повдигната тема дали Васил Божков е давал подкупи на Бойко Борисов докато Борисов беше премиер. Борисов твърдо отрича, самият Божков говори, че е бил рекетиран да си плаща, за да върви без проблеми хазартният му бизнес – но и Божков през годините върви по доста интересен път с това твърдение, когато се изправя пред съответна институция – ОЩЕ: Бяхме свикнали Асоциацията на прокурорите през годините да се подмазва на главния прокурор

Факт е, че нямаме съдебна система, която да разследва такива случаи – това заяви доц. Мария Пиргова, с уточнение: "Докато нямаме съдебна система, ще се плетем в чужди разследвания и чужди интереси". Тя обаче смята, че на Бойко Борисов му се събират вече много такива скандали и ГЕРБ ще трябва да търси решение за лидерството си, защото "Борисов става твърде неудобен".

"Борисов има тефлонов имидж, по него нещата не се залепват някак, все така е лидер на ГЕРБ и увлича електорат", опонира докторът по политически науки Любомир Стефанов. Той смята, че в България "политическото извращение", наречено корупция, е "новото нормално" и че българските избиратели не се влияят много от такива неща - ОЩЕ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков