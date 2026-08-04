Натъпкани в микробус: Задържаха 20 незаконни мигранти край Ропотамо

Двадесет нелегални мигранти и шофьорът на микробус, с който са били превозвани, са задържани днес на 4 август в района на река Ропотамо при специализирана операция на служители на Регионална дирекция “Гранична полиция“. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. Около 9:00 ч. граничните служители са получили оперативна информация за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно държавната граница с Турция. Във връзка с това проверките по подходите към курортните селища в района са били засилени, а успоредно с това са предприети заградителни действия с цел установяване на превозното средство. Още: Хванаха 14 мигранти, натъпкани в камион, шофьорът бил с фалшива лична карта

Гранични патрули са локализирали микробуса, който се е движел в посока Бургас. Автомобилът е спрян принудително в района на река Ропотамо, на място, отдалечено от населени места. При проверката в превозното средство са установени двадесет чужди граждани. По първоначални данни те са граждани на Афганистан. Задържан е и водачът на микробуса. По случая са започнати неотложни следствени действия в условията на досъдебно производство, водено от разследващ полицай при Граничното полицейско управление в Царево. За случая е уведомен дежурен прокурор от Районната прокуратура в Бургас. Още: През България към Западна Европа: Разбиха международна група каналджии