ГДБОП разби една от най-големите лаборатории за фентанил у нас: Изнасяни са по 10 килограма на ден

ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден. Двама от основните производители са задържани на място, предава БНТ.

Предстоят още задържания, както и повдигане на обвинения. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки, които да гарантират безопасността.

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Фентанилът е изключително рисков и опасен наркотик. Може да предизвика забавяне или спиране на дишането. Малки разлики в количеството могат да доведат до свръхдоза. Често незаконно произведен фентанил се смесва с други наркотици или се продава като други вещества, без човек да знае, че го приема. Фентанилът може да предизвика силна физическа и психическа зависимост.

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Очаквайте подробности!