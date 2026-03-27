Гледат делото за предсрочно освобождаване на Брендо

Софийския градски съд гледа по същество делото за предсрочното освобождаване на Евелин Банев - Брендо. Делото беше върнато за разглеждане след решение на Апелативния съд в София, съобщиха БНТ и bTV.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София, мотивите - Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил.

Соченият за кокаинов крал излежава 6-годишна присъда у нас

Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда - лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици. По време на заседанието на първа инстанция упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и на това основание съдът прекрати делото, въпреки това апелативните съдии решиха, че трябва да се гледа по същество.

Припомняме, че на 2 февруари шефът на софийския затвор Борислав Чорбански поиска предсрочното освобождаване на Брендо, който излежава присъда от 10,6 години затвор за пране на пари и наркотрафик при първоначален строг режим.

След искането си обаче Чорбански беше временно отстранен от поста от тогавашния правосъден министър Георги Георгиев.

На 20 февруари Софийският градски съд остави Брендо зад решетките, като прекрати производството по предсрочното освобождаване. Причината за решението на съда беше, че упълномощен представител на началника, който зае мястото на Чорбански, оттегли в зала искането.

Справка в сайта на Министерството на правосъдието показва, че към днешна дата Борислав Чорбански се е върнал на поста началник на софийския затвор. Реално не стана ясно кой зае мястото на Чорбански, след като той беше временно остранен.

Още: На свобода или в затвора? Съдът се произнесе по случая "Брендо"