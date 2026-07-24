"Абсолютно безразсъдно": ТИР с природен газ е карал без болтове

За тежкотоварен автомобил с 20 хил. литра природен газ, който карал по "Хемус" без болтове на джантите, разказа главен комисар Лъчезар Близнаков по време на брифинг. Той определи поведението на водача като абсолютно безразсъдно. Водачът е глобен с евровата равностойност на 500 лева, а моторното превозно средство е спряно от движение, докато не се отстрани техническата неизправност, стана ясно още от думите на главен комисар Близнаков.

"Никакво обяснение, просто всички вдигат рамене, това е отношението към пътната безопасност", коментира главен комисар Близнаков. ОЩЕ: Прокуратурата поема разследването на трагедията с 4 жертви на пътя Русе - Бяла

Последните инциденти

Главен комисар Близнаков разказа и за тежкия инцидент на Русе-Бяла с четири жертви.

"Това, което знаем, че четирима са загинали, шест лица са пътували. Украинско семейство, което е било с туристическа цел в Турция, около 5.00 ч. са влезли в България, малко преди 10 ч се е случил инцидентът. Данните, които имаме до момента сочат, че е навлязъл безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарен автомобил. Товарният автомобил е бягал максимално, опитвал се е да избегне удара", добави още той.

Стана ясно, че подобен инцидент е имало и в Симитли. ОЩЕ: Вентилационна турбина падна в тунел "Витиня" на "Хемус" (ВИДЕО)