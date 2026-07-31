Завърнаха се българските огнеборци, помагали за гасенето на пожарите в Испания

У нас се прибра българският модул за наземно гасене от Кралство Испания. Главен комисар Александър Джартов посрещна българския модул за наземно гасене на горски пожари, който се завърна от Кралство Испания със самолет „Спартан“ на Българските военновъздушни сили.

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Припомняме, че две смени с по 20 пожарникари, в продължение на четири седмици подпомагаха испанските власти в борбата с горските пожари. Екипите на ГДПБЗН се включиха в овладяването на множество горски пожари, като в гасителните действия, наред с българските пожарникари, участваха десетки екипи от местните служби, няколко самолета и хеликоптера. Предислоцирането в Кралство Испания е по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза.

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