Съдът реши: Лена Бориславова е невинна по делото "Корал"

Софийският районен съд оправда депутата от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова за евентуално документно престъпление при освобождаването на бившия вече лидер на формацията Кирил Петков от сдружението "Да запазим Корал". Присъдата не е окончателна.

Тя бе подсъдима за това, че през 2021 г. е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен подпис на председателя на сдружението "Да запазим Корал" Атанас Русев. Пред съда Бориславова заяви, че не е извършила престъпление, посочвайки, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър.

Още: Отидоха им на крака: КПК отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова (ВИДЕО)

И още - Бориславова бе категорична, че е държала електронния подпис на бюрото си с написана парола до него. Било възможно всеки, освен нея, да го използва. Сигналът срещу Бориславова е подаден през април 2024 г. от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт беше внесен през юни същата година.

През януари 2025 г. Лена Бориславова доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да продължи.

Още: Съдът остави в ареста побойника от Центъра за градска мобилност