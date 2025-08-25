Хванаха фалшиво такси в Свищов

Войната в Украйна:

25 август 2025, 09:36 часа 180 прочитания 0 коментара
Таксиметров автомобил, извършващ нерегламентиран превоз на пътници, установи полицията в Свищов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Вчера около 1:00 ч. е извършена проверка на лек автомобил с жълт цвят, облепен с надписи, обозначаващи таксиметров автомобил, управляван от 40-годишен местен жител. 

В резултат на проверката е установено, че в автомобила се превозват двама пътници, но колата няма необходимите лицензи и регистрации, изискващи се при подобна дейност. По случая е започнато досъдебно производство, допълниха от полицията.

БТА припомня, че в началото на годината заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов каза, че справянето с нерегламентираните превози на пътници също е въпрос, по който започва работа съвместно с останалите отговорни институции, като ще бъде проучен и европейският опит.

Спасиана Кирилова
