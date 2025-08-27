"С нов план": Тръмп председателства "голяма среща" за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще председателства днес в Белия дом "голяма среща" за Ивицата Газа, обяви неговият специален пратеник Стив Уиткоф, цитиран от Франс прес и БТА. Уиткоф каза вчера пред телевизия "Фокс Нюз", че администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия. "Мисля, че много хора ще се убедят колко солиден и добронамерен е (планът, който) отразява хуманитарните мотиви на президента (на САЩ)", добави той, без да даде повече подробности.

Още: Ще се успокои ли Близкият изток: Кабинетът по сигурността в Израел свиква извънредно заседание

Войната в Ивицата Газа приключва до края на годината?

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година.

Още: Семействата на заложниците пак блокираха Израел - искат от Нетаняху примирие с "Хамас"

Държавният департамент на САЩ междувременно съобщи, цитиран от Ройтерс, че държавният секретар Марко Рубио ще се срещне днес във Вашингтон с израелския министър на външните работи Гидеон Саар.

През февруари Тръмп предложи САЩ да поемат контрола над Газа, за да я възстановят и превърнат в "Ривиерата на Близкия изток", след като нейните жители бъдат изселени, припомня АФП. Той допусна, че населението на ивицата може да бъде прехвърлено в Египет и Йордания. Приветствана от израелската крайна десница, тази идея беше отхвърлена от арабските и от повечето западни страни, като ООН предупреди за "етническо прочистване" в Газа.

Още: "Това е концентрационен лагер и смъртта е навсякъде": Говори български лекар в Газа