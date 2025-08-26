Войната в Украйна:

26 август 2025, 10:53 часа 368 прочитания 0 коментара
Прокуратурата разследва незаконни гонки в София

Софийска районна прокуратура (СРП) е образувала досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер, съобщиха от държавното обвинение.

В прокуратурата вчера са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел „Пътна полиция“ при СДВР. След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство. 

На 8 август около 21:00 часа в София, по ул. "Околовръстен път" в пътна отсечка от село Герман към ж.к. "Младост", при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаването на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия.

Виолета Иванова Отговорен редактор
