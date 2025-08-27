Риск от бягство: Поставиха Болсонаро под 24-часово наблюдение

Бразилски съдия обяви бившия президент Жаир Болсонаро, който е под домашен арест в очакване на присъдата по делото за заговор за преврат, за "риск от бягство" и нареди 24-часово наблюдение, предаде АФП. Върховният съдия Александре де Мораес поиска от полицията да извършва "постоянно наблюдение" на бившия лидер от крайната десница, който може да получи до 40 години затвор, ако бъде признат за виновен в опит да задържи властта след загубата си на изборите през 2022 г.

ОЩЕ: Политически преследван: Болсонаро иска убежище от Аржентина

Обвиненията

Болсонаро чака решение на Върховния съд следващия месец относно предполагаем опит за преврат. Той може да отговаря пред властите и за друг случай, тъй като полицията официално обвини него и един от синовете му в възпрепятстване на правосъдието във връзка с предстоящия му процес.

Делото срещу Болсонаро привлече още по-голямо внимание от рязко разделената бразилска общественост.

ОЩЕ: Раздвижване в наказателния процес срещу Болсонаро

То получи още по-голямо внимание, след като американският президент Доналд Тръмп директно обвърза 50% мито върху вносните бразилски стоки със съдебното положение на неговия съюзник. Тръмп нарече процедурата "лов на вещици" срещу политически опонент, което предизвика националистически реакции от много бразилски политици.