27 август 2025, 06:18 часа 186 прочитания 0 коментара
Концерти променят движението в центъра на София

Във връзка с концерти на 28 и 29 август на пл. "Св. Александър Невски", с участието на Соня Йончева, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Виторио Григоло и Софийската филхармония, се въвежда временна организация на движението. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Временна организация на движението

Забранява се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи организацията на концерта от 8:00 часа днес до 8:00 часа на 30 август на паркинга на пл. „Св. Ал. Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“. 

От 8:00 часа на 28 август до 00:00 часа на 29 август се забранява паркирането и движението на пътни превозни средства на североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Оборище“, на ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“, както и на пл. „Николай Гяуров“. Забраната не засяга местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.

От 8:00 часа на 27 август до 8:00 часа на 30 август се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, по ул. „11 август“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Московска“, както и на пл. „Св. Александър Невски“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „11 август“‘.

Същата забрана важи от 14:00 до 00:00 часа на 28 и 29 август по ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Ал. Невски“ и бул. „Васил Левски“, на пл. „Св. Александър Невски“, както и на ул. „15 ноември“. 

Виолета Иванова
