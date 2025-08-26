18-годишният, прегазил петима с АТВ, е бил с марихуана в кръвта

Прегазилият петима души с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев е шофирал под въздействието на марихуана. Това обяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, цитиран от NOVA. Резултатите от химико-токсикологичната експертиза излязоха в понеделник и са показали, че в кръвта и урината на Бургазлиев е имало следи от марихуана. Очаква се обвинението да бъде преквалифицирано в умишлено.

Днес Чинев и следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба се срещнаха с близките на пострадалите при инцидента в присъствието на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Уверихме ги, че разследването ще бъде обективно и ще положим всички усилия да открием истината", обясни окръжният прокурор на Бургас.

Делото вече е влязло в НСлС. Назначени са видеотехническа, съдебномедицинска и автотехническа експертизи, които да докажат имало ли е технически причини да възникване на катастрофата и как точно е станала тя.

Състоянието на 4-годишния Мартин

По-рано тази сутрин на брифинг пред "Пирогов" д-р Христо Пседерски даде подробности за състоянието на 4-годишния Мартин, който пострада при инцидента. Мартин не е контактен и не издава звуци. "Правим всичко възможно. Имали сме много такива деца. Но не можем да кажем какво ще стане", каза медикът пред медиите. Ден по-рано детето беше транспортирано от болницата в Бургас с медицински хеликоптер до "Пирогов".

