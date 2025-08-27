С помощта на доброволци изгубила се възрастна жена е намерена близо до вилната зона на "Горна баня"

78-годишната Емилия Георгиева от столичния квартал "Горна баня", която беше в неизвестност от 24 август привечер насам, беше намерена от спасители. В издирването се включи и екип на "Аварийно спасяване - София".

За намирането на Емилия са помогнали видеокадри от охранителни камери в Горна баня - от къщи, намиращи се в самия край на квартала, в близост до гората.

Спасителите разказват, че е имало неточности в първоначалния сигнал за изчезването на Емилия Георгиева и търсенето е било подновено заедно с полицаи от 6-то РУ във вилната зона на "Горна баня". Огледан е непосредственият периметър на мястото, където Емилия е забелязана последно, после е започнало претърсване на пресечения терен до вилната зона, използван е и дрон - безпилотният апарат е бил донесен от Чавдар Ташев.

В крайна сметка Емилия Георгиева е намерена в храсти в пресечения терен до вилната зона на столичния квартал. Оказана ѝ е първа помощ - парамедик от "Аварийно спасяване - София" е направил пълен преглед на място и е установил, че Емилия е силно обезводнена и изтощена, в шок, но в съзнание и без сериозни травми. Тя е стабилизирана и предадена на грижите на "Спешна помощ" - Емилия е отпътувала към болница в стабилно хемодинамично състояние и семейството и е с нея.

