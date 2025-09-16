Хванаха над 44 000 недекларирани хранителни добавки и гелове

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София предотвратиха опит за контрабанда на голямо количество недекларирани хранителни добавки и гелове през Митнически пункт Калотина, съобщиха от Агенция "Митници", цитирани от БГНЕС. При рутинен рентгенов контрол на трасе „Входящи товарни автомобили" на Митнически пункт Калотина е сканиран товарен автомобил, пътуващ по документи от Хърватска за България. В процес на сканиране са набелязани съмнителни зони, а впоследствие, при извършената физическа проверка, митническите служители установяват разминаване между декларираните като козметични продукти артикули и реално превозваните стоки.

След пълен опис и преброяване, продължило няколко дни, митническите инспектори установяват общо 44 685 опаковки недекларирани хранителни добавки (под формата на капсули и капки) и различни видове гелове.

Не е ясно дали са истински

Сред задържаните артикули преобладават продукти с търговски наименования, подсказващи предназначението им за контрол на апетита и теглото, добавки,

претендиращи да подобряват общия тонус, зрението и работата на сърдечно-съдовата система, както и гелове за ставни и мускулни болки, подпомагащи възстановяването след натоварване.

Задържаните стоки, които не са били отразени в представените пред митническите органи документи, са задържани и за контрабандата е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Предстои лабораторен анализ на откритите хранителни добавки и гелове, както и оценка дали са регистрирани за легална употреба у нас.

Подобни хранителни добавки и гелове често се реализират онлайн и се рекламират като обещават бързи и дълготрайни ефекти.

В същото време не винаги потребителите разполагат с достатъчно информация за съдържанието им, а практиката показва, че често пъти при подобни продукти се констатират и разминавания между обявения състав и реално вложените съставки.

