И вторият избягал в Ловеч затворник е с обвинителен акт

В Районен съд в Ловеч е внесен обвинителен акт и срещу втория избягал затворник от затворническото общежитие „Полигона” в града на 2 ноември. Това съобщи Петя Иларионова, специалист „Връзки с обществеността” в Окръжен съд – Ловеч.

Срещу мъжа е повдигнато обвинение по чл. 297, ал. 1, вр. с ал. 3 от Наказателния кодекс (НК). По този текст предвижданото наказание е лишаване от свобода до три години, показва справка в НК.

Заседанието е насрочено за вторник, 18 ноември, от 10:00 часа.

БТА припомня, че двамата затворници избягаха от затворническото общежитие „Полигона” в Ловеч на 2 ноември около 18:00 ч. Час след бягството единият беше задържан, а другият – малко преди 2:00 ч. през нощта. В издирването им участваха около 40 полицаи.

Делото срещу първия бе на 10 ноември. Тогава Районният съд в Ловеч постанови 10 месеца лишаване от свобода при първоначално строг режим. Наказанието за Димитър Василев е година и три месеца затвор, но тъй като делото беше гледано по реда на съкратеното съдебно следствие, беше намалено с една трета.

