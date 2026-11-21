Неприятна новина за Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия. Носителят на "Златната топка" Хари Кейн се контузи тежко и по първоначална информация ще остане извън игра поне няколко месеца. От Байерн потвърдиха, че нападателят е със скъсана синдесмозна връзка на левия глезен и е възможно да се да го оперират.

Скъсана връзка извади Хари Кейн от строя за месеци

Инцидентът се случи още в 5-ата минута на срещата с Кьолн от Бундеслигата, когато Жоел Шмид влезе с шпагат срещу Кейн и засегна глезена му. Англичанинът опита да продължи участието си, но пет минути по-късно беше принуден да напусне терена накуцвайки, а на негово място се появи Том Бишоф.

„При Хари Кейн става въпрос за скъсана синдесмозна връзка. Периодът на възстановяване ще е като при Иси (б.р. - Исмаел Сайбари). В момента се обсъжда дали ще се наложи операция“, разкри спортният директор на Байерн Макс Еберл.

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Неприятностите за баварците не спират дотук. В срещата с Кьолн освен Кейн контузия получи и Майкъл Олисе. Той пострада в 41-ата минута, след като Краус се подхлъзна и се сблъска с него в близост до наказателното поле.

„При Олисе е диагностицирано натъртване на предната част на стъпалото. Френският офанзивен играч ще бъде лекуван през следващите дни.“, споделиха от Байерн.

Предстои тежък период за баварците, в който няма да могат да разчитат на много от ключовите си играчи. Сред тях са Луис Диас, който лекува мускулна травма, а Сайбари също е със скъсана синдесмозна връзка, Серж Гнабри има проблем с бедрото и Алфонсо Дейвис се възстановява от разкъсани мускулни влакна.

Травмата на Кейн е сериозен удар и по националния отбор на Англия. В деня на контузията си нападателят научи, че „трите лъва“ ще се изправят срещу Норвегия на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Двата двубоя са насрочени за 27 и 30 март, като участието на голмайстора в тях вече е поставено под въпрос.

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