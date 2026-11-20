Дете на 14 години почина след инцидент с електрическа тротинетка на пътя между Дулово и село Черковна. Това съобщиха от Районната прокуратура в Силистра, под чието ръководство се води досъдебното производство по случая. Инцидентът е станал около 14:00 часа на 16 ноември. По данни на прокуратурата момчето управлявало тротинетката без предпазни средства, като превозвало и друго дете, което също било без каска. По време на движението водачът загубил контрол над превозното средство и двете деца паднали.

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Момчето, което управлявало тротинетката, получило тежка черепно-мозъчна травма и било настанено в МБАЛ – Силистра в медикаментозна кома. Другото момче пострадало леко и било освободено за домашно лечение. Въпреки оказаната медицинска помощ тежко пострадалото дете починало тази сутрин.

Първоначалните данни сочат, че при инцидента не е имало съприкосновение с друго превозно средство и детето се е наранило при падането. Това уточни административният ръководител на Окръжната прокуратура в Силистра Ивелин Чафаланов. По думите му съдебномедицинска експертиза ще установи точната причина за смъртта.

Досъдебното производство е образувано за причиняване на тежка телесна повреда по непредпазливост при упражняване на дейност, представляваща източник на повишена опасност. След изготвянето на експертизата материалите по делото ще бъдат изпратени в Окръжната прокуратура в Силистра по компетентност.

Работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства, довели до фаталния инцидент.