Директорът на следствието вече няма да е заместник главен прокурор

Директорът на Националната следствена служба (НСлС) вече няма да изпълнява и функциите на заместник главен прокурор по разследването. Това решиха депутатите, след като приеха на второ четене част от промените в Закона за съдебната власт. Окончателното гласуване на законопроекта ще продължи в петък, тъй като времето за днешното пленарно заседание беше изчерпано.

С приетите текстове парламентът въведе и нови правила за избора на главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС). Народното събрание ще трябва да провежда избора не по-рано от шест месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащите членове на инспектората. Още: Говорителят на националното следствие му стана и.ф. директор

Кандидатури ще могат да бъдат издигани най-късно два месеца преди избора пред специализираната постоянна парламентарна комисия. Право да правят предложения ще имат народните представители, общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и общото събрание на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и следователите от Националната следствена служба.

Предвидено е още в седемдневен срок след изслушването на кандидатите в парламентарната комисия техните вносители да могат да оттеглят направените номинации. Още: След оставката на Сарафов: Изненадващи имена искат да го заместят

Депутатите приеха и текст, според който, ако Народното събрание не успее да избере главен инспектор или всички членове на Инспектората към ВСС, в срок до две седмици трябва да бъде открита нова процедура за попълване на незаетите позиции.