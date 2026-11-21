Главният прокурор не е нищо повече от обикновен администратор на системата. Това заяви бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по време на избора на представител на следователите във Висшия съдебен съвет (ВСС). Той призова да не се преекспонира значението на обвинител номер едно и подчерта, че той трябва да бъде независим и да не се намесва пряко в разследванията.

ОЩЕ: Кандидатите за ВСС сред съдиите: Спорни решения за Брендо и Благомир Коцев, щедри кредити и грантове без резултат

Според Сарафов изборът на главен прокурор не е най-важната и единствена задача пред новия състав на ВСС. Напротив – съветът трябва спешно да проведе редица конкурси за титулярни ръководители в цялата съдебна система, включително за председател на Върховния административен съд, директор на Националната следствена служба и шефове на окръжни и апелативни съдилища и прокуратури.

Той приветства избирането на новия ВСС и определи последните четири години като „безвремие и агония в цялата система“ заради съвета с орязани правомощия. Сарафов призова, цитиран от БГНЕС, новите кадровици да работят в диалог и консенсус както помежду си, така и с магистратите.

По отношение на вота за представител на следователите бившият и.ф. главен прокурор определи двамата кандидати като изключително достойни и изрази съжаление, че квотата им разполага само с едно място. Той отказа да сравнява стария и новия ВСС, тъй като не познава голяма част от новите членове, и категорично отхвърли твърденията за партийна обвързаност.