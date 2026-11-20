Бившият министър на околната среда и водите Нено Димов е оправдан по делото за водната криза в Перник през 2019 г. Това реши Софийският градски съд (СГС). Димов беше подсъдим за умишлена безстопанственост в особено големи размери във връзка с водната криза, довела до въвеждането на воден режим в града. Присъдата не е окончателна и делото може да премине през още две съдебни инстанции.

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След произнасянето на съда бившият екоминистър заяви, че в нито един момент не се е чувствал притеснен. „В нито един момент не съм се чувствал притеснен. За престоя ми в ареста и под домашен арест написах една книга. Ще коментирам след крайното решение на съда“, каза Нено Димов.

Прокуратурата от своя страна обяви, че ще протестира оправдателната присъда пред Софийския апелативен съд. „Смятам решението за неправилно, ще обжалвам пред апелативния съд“, заяви прокурор Ангел Кънев.

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Междувременно съдията по делото Красимир Комсалов беше избран днес от Народното събрание за член на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.