Досъдебното производство за кредита от Българската банка за развитие (ББР) продължава, но вече без Румен Гайтански-Вълка и бившия изпълнителен директор на банката Стоян Мавродиев, сочат данни от постановление на Софийската градска прокуратура (СГП) от 10 ноември, цитирани от в. "Капитал". Според постановлението разследването по този състав остава единствено срещу бившия съдия и адвокат Иван Георгиев, тъй като събраните доказателства сочат, че той е организирал подготовката и подаването на документацията на "Роудуей кънстракшън" пред ББР и пред оценителите от "Адвант Експертни оценки".

Прокурорите приемат, че нито Мавродиев, нито Гайтански са знаели за прекратяването на договора, а постановлението е изпратено в Софийския градски съд за задължителен съдебен контрол върху прекратяването на част от делото.

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Разследването за необслужвания кредит от Българската банка за развитие (ББР) в размер на 148,5 млн. лева, отпуснат през 2019 г. на новосъздадената компания "Роудуей кънстракшън", започна след разкрития през 2021 г., че заемът не се погасява редовно, а заложените обезпечения не покриват размера на дълга. Със средствата дружеството придобива свързваната с Румен Гайтански-Вълка фирма "Пътстройинженеринг", като държавното обвинение първоначално образува, а след това прекрати проверката по случая поради липса на доказателства.

През август 2024 г. Софийската градска прокуратура възобнови делото и повдигна обвинения за длъжностно присвояване в особено големи размери срещу бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев, Румен Гайтански като подбудител и управителя на "Роудуей кънстракшън" Иван Георгиев като помагач. Според тогавашната теза на прокуратурата парите са били преведени към дружества, контролирани от Гайтански, включително за погасяване на задължения на ТЕЦ "Варна", свързвана по това време с Ахмед Доган. ОЩЕ: "Този кредит беше за Ахмед Доган": Вълка проговори за 150-те млн. лв от ББР

Последваха мащабни акции на антикорупционната комисия и прокуратурата, претърсвания и изземване на луксозни автомобили, а КОНПИ наложи запори върху имущество за десетки милиони левове. Гайтански се предаде и прекара няколко месеца в ареста, преди да бъде освободен под гаранция по здравословни причини, Георгиев също излезе срещу гаранция, а Мавродиев напусна страната и беше обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол, преди да бъде върнат принудително в България. Паралелно с разследването ББР стартира процедура по продажба на заложените активи и акции, за да събере вземанията си.

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