На границата: Хванаха стоки менте и контрабандни храни и цигари

Имитации на стоки от защитени марки и контрабандни цигари са задържани на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" при полицейска операция, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, цитирани от БТА. Акцията е осъществена съвместно с митницата.

Извършени са проверки на леки автомобили, при които са намерени 3919 парфюма и 200 текстилни изделия, носещи надпис и лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя, както и 4100 къса безакцизни цигари от различен вид. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците, допълниха от полицията.

Операцията продължава второ денонощие. В първия ѝ ден бяха установени недекларирани 39 950 евро, 1420 кг пилешко месо, 320 кг овча лой, 38 кг яйца. Намерени бяха още и 623 артикула с лого и надпис на защитени марки, 6320 къса цигари без бандерол, 115 кг млечни продукти и близо 100 литра перилни препарати и омекотители.

