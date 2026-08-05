Италия иска отговори от България за антисемитската проява: Вижте кадри от инцидента (ВИДЕО)

Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни осъди антисемитската проява в България, става ясно от негов пост в платфомата Х. "Осъждам този пореден случай на антисемитизъм – семе, срещу което трябва да се борим, и форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Изразявам подкрепата си към президента Виктор Фадлун и еврейската общност в Рим".

Esprimo solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati all’interno di un hotel a Sofia. Condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, una forma di odio e discriminazione che va estirpata. Sono vicino al Presidente Victor… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 4, 2026

От еврейската общност в Рим призовават българските власти да хвърлят светлина върху случая и да гарантират, че отговорните ще бъдат идентифицирани и преследвани възможно най-скоро.

Проявата е заснета във видео, публикувано от информационната агенция LaPresse.

Антисемитската проява

Припомняме, че по данни на българската полиция на 2 август се е стигнало до словесен конфликт между двете групи, български и италиански граждани. До физически контакт между двете групи не се е стигнало благодарение на българската полиция, съобщават от органите на реда, като уточняват, че българските младежи са били непълнолетни.

Италианската медия Il Sole 24 Ore обаче пише за високо напрежение.

"Последваха няколко напрегнати минути, не на последно място защото след намесата на полицията - неонацистите се върнаха и отново блокираха входовете, заплашвайки и викайки на нашите млади хора", разказва Виктор Фадлун, президент на еврейската общност в Рим.

Македонските медии злорадстват

Междувременно македонските медии не пропускат да отразят изчерпателно случая. Те продължават своята политика на изграждане на негативен образ на България.

Негативните новини, каквито има във всяка държава са масово отразени, а както знаем дори влиятелни телевизии като Канал 5 използват обиди към българите, което беше отразено в доклад на Европейската комисия срещу расизма. ОЩЕ: Антисемитска атака на български младежи срещу италиански ученици предизвика скандал с Италия