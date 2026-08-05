Никой не е в безопасност: Фентанилът и продължаващото безхаберие на България

"Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция". Думите са на главния секретар на МВР комисар Любомир Николов. Те касаят разбита от ГДБОП лаборатория за фентанил, колко голяма е всъщност тя за снабдяване на "българския пазар" със смъртоносната субстанция, и предизвикваха възмущение – защото наркозависимите в цивилизования свят се считат за болни, а не за престъпници.

Абсурдни думи – зависимите от фентанил ще намерят заместители, няма да останат без наркотици. "Нека не хулим чак толкова много "тази абстиненция", думите не са толкова тежки". Това обаче заяви Пламен Йотински, основател на центъра за рехабилитация на зависимости в село Бистрица. Той лично заяви, че е преодолял 14 години зависимост от кокаин и за да преодолееш наркозависимост, трябва да преминеш абстиненция.

Лекарски поглед

Около 2 милиграма фентанил са достатъчни за свръхдоза. Свръхдозата де факто предизвиква кома и ако няма спешно специфично лечение, поелият наркотикът не може да бъде спасен. Умира се за секунди. Това заяви д-р Олимпиада Атмажова, специалист по клинична токсикология и главен асистент в Клиниката по клинична токсикология към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. Най-често фентанилът не се приема чист, а смесен с други наркотици – например метамфетамини. Д-р Атмажова коментира, че повече дрогиращи се не подозират, че приемат фентанил точно защото той е смесен с други вещества – ОЩЕ: Смърт в милиграми - епидемията на фентанила: Говори Юлия Георгиева (ВИДЕО)

За съжаление няма статистика колко души в България приемат фентанил, каза още лекарката пред Нова телевизия. Същевременно д-р Атмажова заяви, че вече в България има достатъчно антидот за бърза помощ при прием на фентанил – въпросът обаче е какво точно се случва именно с употребата на антидот, като на Запад полицаите и спешните медици са обучени и разполагат с въпросния антидот, за да реагират бързо. В западни държави е разрешено антидот да купуват и близки на зависими от фентанил – но у нас все още никой не реагира. Кой е въпросният антидот – НАУЧЕТЕ: Все повече починали от фентанил в България: Липсва ли в болниците най-силният антидот при свръхдоза?

Абсолютно вярно е, че пристрастяването става след първа-втора доза, каза д-р Александър Канчелов. Метадоновата терапия е лечението, но това се плаща от наркозависимите, не от държавата – това е абсурдно. "Нека не се разминем с два бомбастични репортажа, да не се заблуждаваме, че това е проблем на една барака в ромския квартал и че ще се разминем", призова д-р Канчелов. Той каза, че по приблизителни анализи се произвеждат 6-10 килограма фентанил – точно за това говори и главният секретар на МВР при разбиването на лабораторията, за която беше съобщено в на 4 август – ОЩЕ: ГДБОП разби една от най-големите лаборатории за фентанил у нас: Изнасяни са по 10 килограма на ден

Няма мирис, фентанилът може да се разпространи по всякакъв начин, стана ясно от обясненията. Д-р Канчелов обаче смята, че някой да ти сипе изрично фентанил в питието е невероятен сценарий, обаче предупреди: Всеки, който взема наркотици, да знае, че с голяма доза вероятност говорим за смес и там има фентанил. И още – наркозависимостта е нещо ужасно, тя те контролира абсолютно изцяло. Йотовски и д-р Канчелов обаче в края на разговора стигнаха до сериозен спор как точно и какви са начините да се спасиш от зависимостта от фентанил.