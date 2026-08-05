Антисемитска атака на български младежи срещу италиански ученици предизвика скандал с Италия

"Служители от ОДМВР-Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между двете групи, български и италиански граждани, възникнал на територията на РУ-Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата чуждестранни младежи. Органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни.По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни". Това е официално съобщение от полицията в Благоевград за случай, който предизвика дипломатически скандал.

Какви са подробностите – въпросните български непълнолетни младежи са атакували на антисемитска основа италиански ученици, дошли в България именно за да научат повече как през Втората световна война нашата страна е спасила своите евреи. Прави впечатление от заснети кадри, че въпросните български младежи са носели еднакви черни фланелки. Стои въпросът дали това е организирано нападение и от кого, дали са използвани социални мрежи за евентуална организация. Засега полицията в България не е дала отговори на тези въпроси.

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В Италия са възмутени

Забелязали са група, която викала "Хайл Хитлер" и "Зиг Хайл". Учители, които са били с децата, са ги предупредили да стоят далеч от прозорците. Не е имало сблъсък, защото италианските младежи са се барикадирали в хотела – това е италианската гледна точка, съобщи кореспондентът на Нова телевизия на Апенините Антоанета Стефанова. Тя посочи, че в Италия историята вече набра скорост и външният министър Антонио Таяни призова България да разследва случилото се. Иняцио Ла Руса, председателят на горната камара на италианския парламент – Сената, също осъди най-твърдо случилото се, което той определи като "много сериозен епизод, засегнал група италиански еврейски юноши в България", уточнява БТА. Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун и Съюзът на италианските еврейски общности също осъдиха остро проявата и призоваха българските власти за бързо разследване. Основни новини – всяка втора новина в телевизионните емисии, на челно място в големите новинарски сайтове и вестници ("Ла Пресе", АНСА, "РАИ Нюз"), добави Стефанова за отзвука.

Първоначално за случилото се имаше объркване – защото първата публична информация беше, че е станало в района на хотел в София. Затова и от столичната полиция определиха информацията като невярна. Оказа се, че случаят е от Банско и хотел там.

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