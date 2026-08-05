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Млада шофьорка се блъсна в дърво: 13-годишният й брат пострада тежко

05 август 2026, 11:02 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР-Разград
Млада шофьорка се блъсна в дърво: 13-годишният й брат пострада тежко

13-годишно момче пострада тежко при пътно-транспортно произшествие в исперихското село Йонково, съобщават от ОДМВР-Разград. Сигналът за катастрофата е получен около 22.20 часа на 4 август. Пристигналият на място полицейски екип установил, че на изхода на селото в посока път III-205, 19-годишна водачка с два месеца стаж зад волана и немско СУМПС, от село Малко Йонково, отвлича вниманието си с телефон и се блъска челно в крайпътно дърво с управлявания от нея „Фолксваген Шаран“. Още: Пак скъсана мантинела и нова катастрофа на АМ "Марица"

В автомобила се возели още четирима тийнейджъри: на предната дясна седалка 17-годишен младеж от село Дянково, отзад вляво – 13-годишно момиче от Малко Йонково, по средата – 18-годишен от село Голям Поровец и отзад вдясно – 13-годишно момче, брат на водачката. Вследствие на сблъсъка тежко е пострадал братът на шофиращата – с черепно-мозъчна травма, счупени лицеви кости и опасност за живота. Пътувалото по средата отзад 18-годишно момче е с фрактура на лявата ръка. Останалите са с охлузни рани. Пробата на водачката за употреба на алкохол е отрицателна. Взета е кръв за химичен анализ. По случая се води досъдебно производство. Още: Ограничения в движението по АМ “Струма“ заради катастрофирал камион

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Дърво катастрофа опасност за живота пострадало момче
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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