В жегите: Мъж краде сладолед, черпи и го продава на промоция

В горещото време мъж от Шумен открадна порядъчно количество сладолед, почерпи приятелите си, а останалото се опита да продаде на “промоция“, съобщиха от ОДМВР в града. Извършителят е установен и задържан, а кражбата на сладолед е за сумата от 387 евро. Сладоледът е откраднат от търговски обект на ул.“ Софийско шосе“ в Шумен на 3 август. В хода на образуваното досъдебно производство и след активни действия, криминалисти влезели в дирите на местен криминално проявен мъж. Още: Престъпност в жегата: Откраднаха 60 сладоледа от магазин в Стара Загора

Изяснено било, че за няколко часа 22-годишният шуменец, извършил кражба на различни по вид сладоледи от фризер, катинара на който взломил. По-голяма част от стоката мъжът продал на “промоционална“ цена, почерпил и приятели. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Още: Като от екшън филм: Криминално проявен се опита да открадне кола с дете в нея