"Изпитва злоба, че не съм му дал пари за събора": Говори обвиненият в побой над кмет хотелиер

Не съм го бил. Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита "Защо не даваш пари за събора?". Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми. Това каза хотелиерът Валентин Четрафилов в ефира на Нова телевизия. Мъжът беше обвинен от кмета на село Огняново, че му е нанесъл побой и е получил заплахи за живота си.

"През живота си дете не съм бил, куче не съм бил, с пръст не съм го докоснал. Той беше около два часа в хотела и после си тръгна. Аз се прибрах. Аз не давам пари за кебапчета и ракия, за да се напие някой", каза още Четрафилов.

Обвиненията

Кметът Иван Ижбехов разказа, че е бит от местен хотелиер, след като предизвикал проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

Ижбехов разказа още, че бил нападнат в гръб и не можел да реагира. Той добави, че хотелиерът го заплашил да плати 200 000 лева на някого, за да го убият. "Притеснен съм, защото той и приятелите му са хора с влияние. Не знам на какво е способен", сподели кметът.