Жена хвърли тухла по полицай

41-годишна жена е хвърлила част от тухла към униформен полицейски служител пред паркинга на полицейското управление в Нови пазар. За случая съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен.

Инцидентът е станал около 19.30 часа в събота.

Тя е задържана в полицейския арест в града за хулиганство и за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.