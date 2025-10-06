Жена хвърли тухла по полицай

Войната в Украйна:

06 октомври 2025, 10:01 часа 435 прочитания 1 коментар
41-годишна жена е хвърлила част от тухла към униформен полицейски служител пред паркинга на полицейското управление в Нови пазар. За случая съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен.

Инцидентът е станал около 19.30 часа в събота. 

Тя е задържана в полицейския арест в града за хулиганство и за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. ОЩЕ: Гръцки локали нападнаха с камъни туристически автобус до България (ВИДЕО)

Деница Китанова
