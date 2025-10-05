Войната в Украйна:

Забравен котлон запали апартамент

05 октомври 2025, 17:23 часа 505 прочитания 0 коментара
Котлон предизвика пожар в апартамент в жилищен блок в в квартал "Крива река" в столицата. В него живее възрастна жена, която забравила електрическия уред включен. Инцидентът е станал по обяд на 5 октомври 2025 г. На мястото на пожара са пристигнали 2 пожарни коли и линейка, а полицията отцепи района. За щастие пострадали няма. Пожарът е бил изгасен, съобщи БГНЕС.

Инцидент

Припомняме, че на 2 октомври голям пожар избухна в изоставен склад в София, в кв. "Гоце Делчев" в близост до 73-о средно училище "Владислав Граматик". Сигналът е подаден малко след полунощ, на място бяха изпратени 6 пожарни екипа. Около 2:00 часа сградата, с площ около 2 хиляди кв. метра, се е срутила. Под нейните отломки и от огъня бяха нанесени щети на над 20 паркирани автомобила в района, съобщи БНТ. Открито бе и тялото на 45-годишен мъж. По данни на пожарната, около 5:00 часа сутринта пожарът е бил напълно потушен. 

На 1 октомври 2025 г. се запали покрива на къща, обитавана от бездомни хора, в столичния квартал „Красна поляна“. При инцидента нямаше пострадали хора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
