Съобщиха резултата от кръвната проба на шофьора, помел зрители на трасето към Аладжа манастир

Готов е резултатът от полевия тест за наркотици и този за алкохол на рали пилотът, който помете няколко души по време на автомобилното състезание Аладжа манастир. По информация на гл. инспектор Камбуров, началник на сектор Пътна полиция във Варна полевият тест за алкохол на пилота е отрицателен, а полевият тест за наркотици е положителен за амфетамин. В рамките на производството ще се назначат експертизи, включително и дали има употреба на алкохол и наркотици.

Кръвна проба

Пилотът е дал кръвна проба, която ще се изследва във ВМА. Той е задържан за 24 часа, заяви още Камбуров. По думите му от ОДМВР са имали ангажимент само да преустановят движението на МПС с цел ненавлизане към трасето на състезанието. "Всички ангажименти относно охраната на събитието си бяха на организатора на спортното мероприятие", каза комисар Димитър Луков, началник отдел охранителна полиция на ОД МВР Варна. Към момента отсечката към Аладжа манастир е затворена, предаде БГНЕС.

Инцидентът

Припомняме, че един човек загина, а други осем бяха ранени при инцидент по време на автомобилното състезание по планинско изкачване Аладжа манастир във Варна. Катастрофата е станала на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“. Според спортния директор на надпреварата Слави Славов пострадалите са се намирали на място, забранено за публика, а в района е имало поставени предупредителна табела и лента.

